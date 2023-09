Einbruchs-Drama bei Elyas M’Barek: Täter überraschten ihn im Schlaf

Einbruchs-Schock bei Kino-Star Elyas M'Barek.

Im neuen Podcast "Enter Sandman" erzählt der österreichische Schauspieler Elyas M'Barek, wie mehrere Täter in sein Haus eingebrochen sind. "Ich wache nachts auf - und auf einmal geht die Tür auf vom Schlafzimmer. Und ich bin total schlaftrunken und sage so: 'Hallo' - und die Tür geht wieder zu", so der 41-Jährige. Seine Frau Jessica (35) habe währenddessen geschlafen.

Der in München geborene Filmstar sei daraufhin aufgesprungen, habe sich irgendetwas gepackt und sei vorsichtig nach unten gegangen. "Tatsächlich völlig bescheuert habe ich mir in der Küche irgendein Messer geschnappt und habe währenddessen die Polizei angerufen. Weil ich wusste: Da ist jemand."

Einbrecher kamen wieder

Bis zum Eintreffen der Polizei sei er dann durchs Haus gestreift. "Dann sehe ich, dass eine Seitentür aufgebrochen gewesen ist.", so M'Barek. Wie sich später herausstellte, ließen die Einbrecher nur etwas Geld mitgehen. Kreditkarten und Laptop blieben an Ort und Stelle.

Für M'Barek sei das dennoch "ein richtig traumatisches Erlebnis" gewesen. Immerhin versuchten die Einbrecher auch, in sein Schlafzimmer zu kommen. "Aber komischerweise vergisst man es dann wieder.", erzählt der Schauspieler im Podcast. Erstaunlich ist allerdings, dass die Täter-Truppe drei Tage später wiedergekommen sei - diesmal jedoch ohne Erfolg.