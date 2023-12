Einbruchsversuch bei Mucha

In der Nacht auf Donnerstag versuchten zwei Männer in die Innenstadt-Wohnung von Christian und Ekaterina Mucha einzusteigen

Riesen-Schock für das Verleger-Paar Christian und Ekaterina Mucha - in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten, zwei mit Taschenlampen ausgerüstete, Männer gegen 1:30 Uhr in die Penthouse-Wohnung in der Wiener Innenstadt einzusteigen. "Wir haben ein Baugerüst am Nachbarhaus. Über dieses sind die zwei auf das Dach gekommen und schließlich bei uns gelandet", erzählt Mucha im Gespräch mit oe24.at. Die Nachbarin habe Alarm geschlagen. Auch die Polizei ist bereits informiert. "Ich möchte eine Warnung an alle Wiener aussprechen. Jedes Baugerüst ist eine Einladung für Einbrecher", ruft Mucha zur Vorsicht auf.

Dieses Baugerüst diente den Einbrechern als Klettergerüst © zVg ×

Sicherheitsvorkehrungen vor Urlaub

Über Weihnachten wollen die Muchas in wärmere Gefilde ausfliegen. "Wir verbringen die Feiertage in Abu Dhabi, aber keine Sorge - eine Sicherheitsfirma ist mit der Überwachung des gesamten Dachs beauftragt worden. Wir haben Rollbalken, Sicherheitsgitter, Videoüberwachung, Sicherheitsfenster und -Türen. Da kommt keiner rein", sagt Mucha.