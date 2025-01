Eröffnung und Stars: So wird der 67. Opernball

Nadine Sierra, Juan Diego Flórez, Maria Nazarova und Daniel Jenz singen am 27. Februar. Viele internationale und nationale Stars tanzen in der Staatsoper.

Der Opernball am 27. Februar steht ganz im Zeichen von Johann Strauss. Um den 200. Geburtstag des Walzerkönigs entsprechend zu würdigen, werden bei der Eröffnung der 67. Ausgabe des Fests beinahe ausschließlich Werke des Komponisten gespielt. "Das passt auch zum Opernball", so Opern-Direktor Bogdan Roščić. Singen werden Nadine Sierra, Juan Diego Flórez, Maria Nazarova und Daniel Jenz.





Die eigentliche Eröffnung mit den Debütanten-Paaren wird heuer wieder von "Dancing Stars"-Jurorin Maria Santner und Bruder Christoph Santner choreografiert.

Maria und Christoph Santner © Andreas Tischler ×

Mehr lesen:

Moderiert wird der Ballabend im ORF heuer wieder vom altbewährten Vierer-Team Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl, Andi Knoll und Lilian Klebow. Einen Neuzugang gibt es allerdings auch: Silvia Schneider soll den modischen Aspekt reinbringen und wird auf dem Red Carpet Promis interviewen. "Es ist mir eine Ehre. Ich durfte selbst als Teenager den Opernball eröffnen. Es ist das schönste Ereignis", sagt sie gegenüber oe24 bei der Präsentation in der Staatsoper.

Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić mit dem Debütanten-Paar Magdalena und Raymond © Andreas Tischler ×

Tiara mit Tradition

Die funkelnde Swarovski-Tiara ist heuer schlicht gehalten - in Anlehnung an den Schwan. Ein tanzender Kristall hängt in der Mitte und soll als besonderer Hingucker dienen. Heuer haben auch die Debütanten-Herren ein Schmuckstück zu tragen. Sie bekommen eine Anstecknadel, die perfekt zur Tiara abgestimmt ist.

Die Swarovski Tiara © Andreas Tischler ×

Kulinarik mit Steirereck

Das kulinarische Angebot am Opernball hat lange Tradition. Viele Partner bleiben, aber es entsteht auch etwas Neues. Heinz und Birgit Reitbauer laden gemeinsam mit Philipp Rachinger und dem Mochi-Team zu "Steirereck & Friends in der Wolfsschlucht der Wiener Staatsoper. Im Kleinod-Klub lassen sich dann die Kalorien wieder wegtanzen.

Star-Gäste am Ball

Neben heimischen VIPs wie Leona König, Christian und Ekaterina Mucha, Jacqueline Lugner, Corinna Kamper und vielen weiteren, werden auch internationale Stargäste erwartet. Model Franziska Knuppe und Publikumsliebling Bruce Darnell werden zum Beispiel in der Loge von Adi Weiss und Michael Lameraner Platz nehmen. Welcher Star in der Lugner-Loge verweilen wird, ist noch ein großes Geheimnis.