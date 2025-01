× Swarovski enthüllt Tiara für den Wiener Opernball 2025

Eines darf beim Event des Jahres natürlich nicht fehlen: Die Krönchen der Opernball-Debütantinnen. Jedes Jahr wird die Enthüllung der Tiara mit großer Spannung erwartet – eine Tradition, die Swarovski in diesem Jahr bereits zum 70. Mal zelebriert.

Am 27. Februar 2025 heißt es wieder „Alles Walzer“, wenn der Wiener Opernball zum 67. Mal die Wiener Staatsoper in einen glanzvollen Ballsaal verwandelt. Neben der prachtvollen Atmosphäre, den musikalischen Highlights und den Debütantenpaaren gibt es auch in diesem Jahr ein funkelndes Highlight: die Swarovski Tiara.

Die glitzernde Krönung, die die Debütantinnen beim feierlichen Einzug tragen werden, wurde erneut von Giovanna Engelbert, Swarovski Global Creative Director, entworfen. Doch nicht nur die Tiara sorgt 2025 für Aufsehen – erstmals dürfen sich auch die Debütanten auf ein passendes Accessoire freuen.

Die Opernball-Tiara 2025

Die Tiara für den Wiener Opernball 2025 verbindet ikonische Handwerkskunst mit einem modernen Design. Inspiriert von der Hyperbola Infinity Schmucklinie und dem eleganten Schwan, dem Markenzeichen von Swarovski, feiert das Design sowohl die zeitlosen Traditionen des Wiener Opernballs als auch die Individualität der Debütierenden.

© Swarovski ×

Jede Tiara wird von 233 handgesetzten Swarovski-Kristallen und Zirkonia geziert, die in einer federleichten Konstruktion kunstvoll verarbeitet sind. Im Mittelpunkt des Designs thront ein schwebender Kristall, der die Bewegung des Tanzes aufgreift.

Neuheit 2025: Anstecknadel für die Herren

Eine Premiere gibt es in diesem Jahr auch für die Debütanten: Erstmals wurde eine kristalline Anstecknadel von Swarovski entworfen, die die Herren während des feierlichen Einzugs in die Wiener Staatsoper tragen. Wie die Tiara greift auch die Anstecknadel Elemente des ikonischen Schwan-Logos auf. Das elegante Accessoire unterstreicht nicht nur die Zusammengehörigkeit der Paare, sondern steht auch für den stetig inklusiver werdenden Charakter des Opernballs.

© Swarovski ×

In weißer Robe und Frack, mit Anmut, Eleganz und einer funkelnden Krönung, sollen die jungen Damen und Herren über die Tanzfläche schweben. Gefeiert wird in diesem Jahr jedoch nicht nur der Ball der Bälle, sondern auch das 130-jährige Bestehen des Tiroler Unternehmens und 70 Jahre Partnerschaft mit dem Wiener Opernball.