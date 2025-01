Opernball-Preise: Ein Glas Champagner und ein Paar Würstel für 55 Euro

Für einen Abend auf dem Wiener Opernball muss man schon tief in die Tasche greifen. Neben 395 Euro für ein Ticket kommen noch etliche Kosten dazu.

Der Wiener Opernball ist jährlich der gesellschaftliche Höhepunkt der Ballsaison, doch seine Besucher greifen dafür tief in die Taschen. Eine Eintrittskarte kostet 395 Euro. Für eine Rangloge legt man heuer 25.500 Euro ab. Eine Bühnenloge schlägt sich mit 15.000 Euro zu Buche und eine Premium-Bühnenloge kostet 19.000 Euro. Also jeweils 1.000 Euro mehr als noch im vergangenen Jahr. Doch damit nicht genug. Auch die Preise für Speis und Trank sind gesalzen. So kostet heuer ein Paar Würstel 16 Euro und ein Gläschen Sekt (0,1 l) 21 Euro.

Das Opernball-Komittée und Direktion: Susanne Athanasiadis, Bogdan Roščić, Maryam Yeganehfar und Birgit Reitbauer © Andreas Tischler ×

Wir haben die Preisliste für den diesjährigen Opernball:

Opernball-Würstel - 16 Euro

Gulaschsuppe - 16 Euro

Bier 0,33l - 14,50 Euro

Weißer Spritzer - 14,50 Euro

Mineralwasser 0,33l - 9,90 Euro

Coca Cola 0,33l - 12,50 Euro

Red Bull 0,25l - 15 Euro

Wein glasweise 0,125l ab 16 Euro

Sekt glasweise 0,1l 21 Euro

Champagner glasweise 0,1l ab 39 Euro

Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić mit dem Debütanten-Paar Magdalena und Raymond © Andreas Tischler ×

Immerhin gab es bei den Speisen und Getränken keine Erhöhung zum Vorjahr. Beim neuen Steirereck & Friends beim ehemaligen Heurigen wird sich aber sicherlich noch die ein oder andere Gelegenheit bieten, um noch mehr auszugeben.