Erstes Aufatmen für Richard Lugner

Der Schock war groß, als Richard Lugner (87) dieser Tage ein Foto von sich im Krankenhaus verschickte. Dazu die Worte: „Ich bin am Wochenende zu Hause schwer gestürzt.“ Er habe sich einen Knochen im Oberschenkel gebrochen und müsse nun ein bis zwei Monate im Spital verweilen. Doch damit nicht genug, es kamen Komplikationen wie eine Lungenentzündung und Darmblutungen dazu. Das ganze Land sorgte sich folglich um den Society-Liebling. ÖSTERREICH erreichte den angeschlagenen Mörtel gestern im Krankenhaus, um zu eruieren, wie sein Gesundheitszustand ist.

Genesung

„Gestern habe ich eine Darmspiegelung gehabt. Im Zuge dessen hat man die Darmblutungen stoppen können. Die Lungenentzündung kam durch das Liegen, bewegt sich aber im grünen Bereich. Heute geht es mir aber schon besser als gestern. Ich hoffe, der Knochen wächst gut zusammen“, sagt er im ÖSTERREICH-Talk (Stand gestern Nachmittag). Am Telefon klang der Baumeister noch sehr angeschlagen, er hustete immer wieder stark. Eigentlich wollte Lugner seinen Krankenhaus-Aufenthalt erst geheim halten, doch was wäre der Baumeister ohne die Öffentlichkeit. Besuch darf Mörtel jedenfalls kaum empfangen. „Einmal am Tag kann jemand zu mir kommen. Jacqueline ist fast täglich da. Mein Sohn Alexander war auch bereits bei mir.“

Comeback

Richard Lugner ist optimistisch, dass er bis zum 30-jährigen Jubiläum der Lugner City im September wieder auf den Beinen ist – und auch sein Streichelzoo hofft auf eine baldige Rückkehr.

Glückwünsche aus dem Streichelzoo

Christina Lugner: "Er wird ein Comeback feiern"

„Es war ein großer Schock. Aber Richard arbeitet auch schon wieder vom Krankenhausbett aus. Das ist ein gutes Zeichen. Im Moment kann man nur hoffen, dass alles gut verläuft – es sieht auf jeden Fall so aus und ich bin mir sicher, dass er ein großes Comeback feiert.“

Sonja Schönanger: "Ich bete jeden Tag für Richard"

„Ich wünsche Richard Lugner die besten Glückwünsche zur baldigen Genesung und bete jeden Tag für ihn, dass alles wieder gut wird mit ihm. Halte durch und bald bist du wieder wie neu, unser lieber Richie Nationale. Dein Käfer.“

Nina Bruckner: "Richard wird schon überhäuft"

„Auch wenn Richard schon mit Genesungswünschen überhäuft wird, will ich ihm natürlich sagen, dass ich ihm alles Liebe wünsche und hoffe, dass er bald fit ist. Wir brauchen ihn nämlich ganz dringend in der Lugner City.“

Daniela Kennedy: "Ich schicke Richard Heilung"

„Ich schicke meinem lieben Richard jeden Tag meine heilende Energie. Ich wünsche mir, dass er ganz bald wieder gesund ist und er wieder sein Unwesen treiben kann. Ich vermisse sein Lachen und seine guten Ratschläge und Tipps.“