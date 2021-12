Ex-Dancing-Stars-Juror brutal ausgeraubt

Daheim überfallen, verprügelt, ausgeraubt – dieses Schockerlebnis muss Dirk Heidemann erst mal verdauen.

Berlin. Auf seinen Social Media-Kanälen ging der langjährige Dancing Stars-Juror – der seinen Platz an Maia Santner abgeben musste und der im Vorjahr einen Schlaganfall erlitt – mit seinem aktuellen Horror-Erlebnis an die Öffentlichkeit: Ein alter Freund, den der 60-Jährige schon seit Jahrzehnten kennt und dem der Choreograf ein Zimmer in seiner Wohnung in Berlin angeboten hatte, wurde in er Corona-Zeit immer verwirrter und aggressiver. Dirk ertrug die Situation nicht mehr und kündigte die Freundschaft

Eine Entscheidung, die der Mitbewohner so gar nicht hinnahm: Als Heidemann am Freitag spät von einer Society-Party heimkam, bemerkte er, dass ihm 10.000 Euro aus einem Versteck fehlten. Der Weltmeister-Tanztrainer wollte soeben seinen betrunkenen Freund zur Rede stellen, als er Dirk mit Worten wie „Ich bring dich um“ attackierte und kräftig zuschlug:

„Das ging alles so schnell“, erinnert sich der Ex-ORF-Star. „Ich war im Morgenmantel und hatte plötzlich Fäuste im Gesicht und wurde mit Füßen getreten.“ Dirk rettete sich vor die Tür und alarmierte die Polizei.

Das Geld wurde gefunden, der Mitbewohner verhaftet, und Dirk Heidemann musste das Wochenende im Spital verbringen. Hunderte User trösteten das Überfallopfer mit tröstenden Worten.