× Ex-Kanzler Kurz: Urlaub mit Baby am Wolfgangsee

Sebastian Kurz urlaubte mit Freundin und Kind am Wolfgangsee.

St. Wolfgang. Nach dem Jetset-Stress der letzten Monate entspannte Ex-Kanzler Sebastian Kurz am Wolfgangsee.

Am Wochenende sahen ÖSTERREICH-Leser Kurz beim gemütlichen Familienurlaub mit Freundin Susanne Thier und Sohn Konstantin. Die junge Familie unternahm am Sonntag auch einen gemeinsamen Bootsausflug. An die Vaterrolle hat sich Kurz mittlerweile jedenfalls bestens gewöhnt, den kleinen Konstantin trägt er bereits geübt im Arm.

© privat ×

Nach dem Urlaub geht es für Kurz wieder beruflich mit Vollgas weiter: Erst vor Kurzem gab er bekannt, dass er Büros in Tel Aviv und Dubai eröffnet und in Wien mit Investor Alexander Schütz eine Firma gegründet hat.