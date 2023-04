Ex-Miss-Vienna ist geschieden

Austro-Model Katharina trägt jetzt wieder ihren Mädchennamen Nahlik.

Prozess. Es war ein langer Weg: Im September 2021 reichte Austro-Model Katharina Mazepa (27) die Scheidung von ihrem Ehemann, US-Diplomat Shilo Mazepa, ein. Am Dienstag war es dann so weit. Aus Mazepa wurde wieder Nahlik. Die ehemalige Miss Vienna zeigt sich erleichtert, dass die Scheidung durch ist, denn sie ist seit vergangenem Jahr glücklich mit US-­Beauty-Doc Lenny Hochstein liiert. Er selbst lebt ebenfalls in Scheidung.

Nahlik: ›Die Scheidung war einvernehmlich‹

Einigung. „Ich bin nur froh, dass es durch ist“, sagt sie. Man habe sich in allen Punkten einigen können. „Wir hatten eine Schlichtungssession und vorgestern war noch ein Hearing für eine einvernehmliche Scheidung“, erklärt sie im ÖSTERREICH-Talk. Nahlik lebt seit Sommer 2019 in Amerika. Mittlerweile macht sie in Miami Karriere als Model und ergatterte bereits etliche große Aufträge. Unter anderem war sie das Gesicht einer Guess-Kampagne. Ihre 1,7 Millionen Insta­gram-Follower müssen sich jetzt nur an den neuen alten Namen gewöhnen.