Ex-ORF-Talkmaster Hermes Phettberg ist tot

Ex-ORF-Talkmaster Hermes Phettberg ist im Alter von 72 Jahren gestorben.

Große Trauer um den heimischen Künstler Hermes Phettberg, bürgerlicher Name Josef Fenz. Wie sein Pfleger Hannes Moser auf Facebook postet, ist Phettberg im Alter von 72 Jahren verstorben. Phettberg war vor allem als Talkmaster der "Nette Leit Show" bekannt.

Phettberg wuchs als Sohn von Weinbauern in Niederösterreich auf. Von 1969 bis 1973 arbeitete er als Bankangestellter in Wien. Von 1975 bis 1979 war er nach theologischen Fortbildungen zunächst als Pastoralassistent in der Erzdiözese Wien tätig, ehe er Kanzlist im Amt der niederösterreichischen Landesregierung wurde (1982 - 1989).

Phettberg selbst gab an, 1969 der ÖVP eingetreten zu sein, 1978 soll er wieder ausgetreten sein. Allerdings kehrte er 1982 zurück in die Volkspartei, bevor er 1988 "endgültig" austrat. Im Mai 2018 verkündete er via Twitter, der SPÖ beitreten zu wollen.