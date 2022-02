Falco stürmt wieder die Charts!

Am Samstag würde Falco den 65er feiern. Pünktlich zum Geburtstag stürmt er jetzt wieder die Charts: Platz 1 für "The Sound Of Musik"!

„Muss ich denn erst sterben um zu leben!“ 1998 crashte Falco in der Dominikanischen Republik in den Tot. Posthum mischt er jetzt wieder die Charts auf. Die neue Best-Of-Collection „The Sound Of Musik“ stürmt i n den Austria Top-40 wie erwartet von 0 auf 1. Sein bereits 13. Top-Hit bei den Alben in Österreicher! Der auch schon achte nach dem fatalen Unfall.

© Sony

Geburtstag. Der neue Chart-Hit kommt pünktlich zum 65. Geburtstag. Am 19.Februar lassen Wegbeleiter den Falken im Wiener In-Lokal „Falco’s“ hochleben. Auch der Fan Club „Falco Heaven“ feiert Österreichs größten Popstar. Zum 65er gibt es neben der Best-Of-CD auch eine limitierte Vinyl-Box der ersten drei Alben in färbigem Vinyl und eine neuaufgelegte Picture Disc von „Jeanny“ mit der raren Version „Jeanny Dry“. Am 1. April kommen dann die Alben „Wiener Blut“ und „Data de Groove“ mit zahlreichem Bonus-Material. Am19. 4. steigt im Wiener Oprheum das Tribute-Konzert “Falco Convention“.

Das sind die Austria-Top-40 Album-Charts:

1. Falco, The Sound Of Musik

2. Nockis, Ich will dich

3. Edmund, Fein

4. KORN, Requiem

5. Neujahrskonzert 2022

Die Nummer-eins-Hits von Falco bei den Alben:

1982 Einzelhaft

1984 Junge Römer

1985 Falco 3

1986 Emotional

1992 Nachtflug

1998 Out Of The Dark

1999 The Final Curtain

2007 Hoch wie nie

2008 Symphonic

2009 The Spirit Never Dies

2017 Falco 60

2018 Coming Home – The Tribute

2022 The Sound Of Musik