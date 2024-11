Schock! Falling in Reverse sagen Wien-Konzert ab

Die Post-Hardcore-Rocker haben schlechte Nachrichten für ihre Österreich-Fans

Mit der aktuellen CD "Popular Monster", die einen Mugshot von Sänger Ronnie Radke zeigt, stürmten die Post-Hardcore-Rocker von Falling in Reverse im Sommer an die Spitze unserer iTunes-Charts. Das wollte man heute mit dem großen oe24-Konzert feiern. Am 26. November hätte man mit der "Popular Monstour II" den Gasometer rocken sollen.

Absage auf Instagram

Doch, wie die Band jetzt auf Social Media bekannt gibt, sind zwei Konzert-Termine gestrichen. Leider auch die Wien-Show. Support-Act Hollywood Undead will dennoch spielen.

© Instagram

Große Sorge

"Aufgrund unvorhersehbarer Umstände, haben wir die schwere Entscheidung getroffen, die folgenden Shows abzusagen", schreibt die Band auf Instagram. Wien und Prag sind betroffen. Eine Rückerstattung der Tickets gäbe es bei den Verkaufsstellen. Fans sind jetzt natürlich in großer Sorge und hoffen, dass nichts Schlimmes passiert ist.