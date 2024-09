Fans geschockt: Schlagerstar Nik P. sagt Tour ab

Die Gründe für die Absage konnte der Sänger vorerst nicht nennen

Am 25. September wollte Nik P. ("Ein Stern") seine große Clubtour starten. Diese hätte eine Art "Relaunch, ein Neustart" seiner musikalischen Reise werden sollen. Doch jetzt gibt der Schlagerstar auf Instagram bekannt, dass er diese vorerst nicht antritt.

Mehr lesen:

Nik P. entschuldigt sich

"Mit schwerem Herzen müssen wir euch heute mitteilen, dass wir uns entschieden haben, meine geplante Clubtour abzusagen. Ich weiß, dass viele von euch sich schon sehr darauf gefreut haben, mich in dieser besonderen, intimen Atmosphäre zu erleben – und glaubt mir, das habe ich auch", schreibt der Musiker auf Instagram.

Fans zeigen sich enttäuscht

"Und natürlich rechnen wir damit, dass jetzt unendlich viele Spekulationen darüber verbreitet werden. Aber uns war von Anfang klar, was das bedeutet, so ein Wagnis zu probieren", schreibt Nik P. weiter. Die Fans haben nicht besonders viel Verständnis: "Es ist nicht das erste Mal, dass kurz vorher einfach abgesagt wird, es war jetzt bereits das 2.Mal in Berlin und auch ich werde keine Karten mehr vorher kaufen", schreibt einer. "Einfach mal ehrlich sein – keiner hat Tickets gekauft also sagt man die Tour besser ab, bevor man einen finanziellen Schaden hat", schreibt ein anderer.