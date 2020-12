Fest der Liebe für Thiem & Lili Paul?

Wo Dominic Thiem Weihnachten verbringt, entscheidet sich dieser Tage.

Job. Wird es das erste gemeinsame Fest der Liebe für Artistin Lili Paul-Roncalli (22) und Tennis-Star Dominic Thiem (27)? Die schöne Let’s Dance-Gewinnerin soll jedenfalls über Weihnachten in Österreich sein. Bei Thiem ist das noch nicht ganz so fix. Er wartet derzeit auf Informationen aus Australien und Amerika. Laut jetzigem Stand würden die Australian Open zwar erst in der ersten Februar-Woche beginnen und die Sportler müssten (wegen der Quarantäne und der Einreisebestimmungen) ab 8. Jänner mit der Einreise beginnen. Klar ist jedoch noch nicht, ob dieser Termin steht und, ob zuvor noch Turniere in Amerika eingeschoben werden.

Projekt. Lili lebt zurzeit in Köln und arbeitet an einem Herzensprojekt. „Sie schreibt ein Kinderbuch“, verrät ihr Manager. Darin soll es um ihr Leben als Zirkusartistin gehen. Mehr darf noch nicht verraten werden. Damit macht sich Lili selbst ein Geschenk. Mit einem ersten Pärchenfoto würde sie ihren und Thiems Fans auch ein Weihnachtsgeschenk machen.