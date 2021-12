Finale für die 'Vorstadtweiber'

Noch einmal wird es um die „noblen Damen“ aus der Wiener Vorstadt spannend.

Vorbei. Auch die sechste und zugleich letzte Staffel der ORF-Kultserie Vorstadtweiber steht den ersten fünf in puncto Intrigen, Beziehungen und Freundschaften um nichts nach. So wird in der ersten Folge am 10. Jänner 2022 eine Dessousparty für Nina Proll, Maria Köstlinger Hilde Dalik und Ines Honsel zum schmerzlichen Realitätscheck.

In den Vordergrund rücken beim großen Finale aber auch nicht wahrgenommene Chancen oder Träume, die die Damen nie verwirklicht haben. Und so mancher Tot­geglaubter lebt vielleicht länger als gedacht …