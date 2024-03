Friedrich Schiller mit neuer Begleitung gesichtet

Jeannine Schillers Ehemann gibt ein Gesundheitsupdate und wagt sich wieder unter die Leute

Beim Opening des neuen Afterworks „Überstunden“ im Restaurant Ziizuu am Ring, fiel den Besuchern beinahe die Kinnlade runter, als Friedrich Schiller mit einer unbekannten Begleitung durch die Menge huschte. „Ich war mit einer Bekannten dort. Wir wollten essen gehen, doch man wusste von meiner Reservierung nichts mehr.

Friedrich Schiller: "Ich liebe sie und bleibe bei ihr"

Liebe. Die Künstlerin sei nur eine Freundin. „Meine Frau geht seit zwei Jahren nicht mehr aus. Es geht ihr leider nicht gut. Ich bin 20 von 24 Stunden bei ihr. Manchmal brauche ich aber auch jemanden zum Reden“, sagt er.

Es sei „eine extreme Ungerechtigkeit, dass einer so guten Frau solch ein Schicksal widerfährt.“ Jeannine ist an Demenz erkrankt und braucht 24 Stunden lang Betreuung. Für Friedrich sei sie weiterhin die Frau seiner Träume: „Ich liebe sie und bleibe bei ihr so lange es geht.“