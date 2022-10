Marion Feichtner: Wer war Mateschitz' geheimnisvolle Freundin?

Mit Marion Feichtner war Didi Mateschitz bis zu seinem Tod liiert. Die 39-Jährige gilt als öffentlichkeitsscheu und bodenständig – so wie man auch den verstorbenen Red Bull-Chef kannte.

Bis zuletzt war sie die Frau an seiner Seite: Mit der um einige Jahre jüngeren Marion Feichnter (39) war der verstorbene Red Bull-Chef Didi Mateschitz (78) seit 2009 liiert. Die gelernte Reisekauffrau, die das Reiseunternehmen "Travelbirds" mit mittlerweile 38 Mitarbeitern führt, scheut das Rampenlicht ebenso wie Mateschitz selbst. Die beiden zeigten sich so gut wie nie auf Society-Events – nur auf den Fußballtribünen und neben der Formel 1-Rennstrecke in Spielberg waren die beiden häufig Gast. Gemeinsam lebten Feichtner und Mateschitz in einer riesigen Villa im Salzburger Nonntal, aber auch auf dem Landgut in Maria Alm (Pinzgau) verbrachten sie gerne Zeit.

Mit der anderen Frau in seinem Leben, Anita Gerhardter (56) war Mateschitz zwar nur zwei Jahre lang liiert, doch sie blieb stets im "Dunstkreis" des Milliardärs. Aus der gemeinsamen Beziehung stammt Sohn Mark (29). Gerhardter leitet Mateschitz' „Wings for Life“-Stiftung, durch die Gelder für die Rückenmarksforschung gesammelt werden.