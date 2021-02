Ex-Ski-Star Anna Veith erwartet erstes Kind und zeigt neues Babybauch-Bild.

Anfang Februar gab Ex-Ski-Star Anna Veith bekannt, dass sie ein Kind erwartet. Auf Instagram teilte sie die frohe Nachricht mit einem entzückenden Bild von sich und ihrem Mann Manuel.

Anna: Babybauch und Mama-Glow

Nun gibt sie ein erstes Babybauch-Update in einer Insta-Story und zeigt ihren wachsenden Bauch her. Dazu der Hinweis: "Wir starten in die 25. Woche". Zu sehen ist nicht nur Annas Babybauch sondern auch der Glow in ihrem Gesicht. Die werdende Mutter schaut sehr happy aus!

Anna Veith: So groß ist ihr Babybauch schon!

Es ist das erste Kind für Anna und Manuel. Anna und Manuel sind seit 2016 verheiratet.