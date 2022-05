Gabalier: Das sind die 12 Songs seines neuen Albums

Mitte Juni 2022 soll das neue Gabalier-Album erscheinen.

Am 17. Juni soll es soweit sein: Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier veröffentlicht sein neues Album "Ein neuer Anfang". Rund vier Jahre ist es her, dass Superstar Gabalier sein letztes Studioalbum Vergiss mein nicht veröffentlichte. Jetzt dürfen Fans schon bald auf Neues vom Volks-Rock’n’Roller hoffen. Es ist das siebte Studio-Album des 37-jährigen Sängers. Jetzt ist die Tracklist bekannt.

Das sind die 12 Songs seines neuen Albums

Das ist die Tracklist:

Jede Zeit und jeder Held hat seine Wunden Ein neuer Anfang Bügel dein Dirndl gescheit auf Immer wieder I find ka Ruh Mariandl Südtirol The Ram Sam Song Neuer Wind LIEBELEBEN Die One-Man-Show Verdammt lang her (Akustik Version)

Gabalier arbeitete in seinem Studio in Graz an seinem neuen Album, das 52 Minuten Musik bieten soll. Außerdem jettete der Chart-Stürmer ins US-Musik-Mekka Nashville, um sich dort im Tonstudio den letzten Schliff für seine Produktion zu holen.