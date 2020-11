Gabalier ist fit für seine Weihnachts-CD

Andreas Gabalier macht sich mit Joggen weihnachtsfit. Am 20. 11. kommt neue CD.

Training. „Ich schicke euch sportliche Immunsystem-Grüße. Nur Forrest Gump läuft noch weiter!“ Mit einem Handy-Video von seiner Jogging-Runde am Südufer des Wörthersees zeigt Andreas Gabalier (31) die Vorbereitungen zu seinem ersten Weihnachts-Album und der großen ORF-Show. Am 20. November kommt die CD A Volks-Rock’n’Roll Christmas, für die er 15 Weihnachtsstandards von Driving Home For Christmas bis Es wird scho glei dumpa neu eingesungen hat. Als Highlight gibt es auch den Wham!-Klassiker Last Christmas. Im Duett mit Gregor Meyle.

Zeitlos. „Es sollte alles so persönlich und herzlich wie möglich sein, aber auch gleichzeitig einen zeitlosen Charakter haben“, erklärt er den Advent-Hit, dem er für eine Fan-Box gleich einen Holzstern, eine bedruckte Kerze und ein besticktes Tischtuch beilegt.

TV-Show & Hauskonzerte. Am 5. Dezember folgt dann die große Weihnachts-Show im ORF. Bis dahin will er seinen Fans wieder mit einigen Internet-Konzerten die Zeit vertreiben: „Damit der Lockdown schneller vergeht!“