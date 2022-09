Gabalier lässt sich verschönern

Der Volks-Rock'n'Roller gibt Einblicke in sein Privatleben und verrät, wo er sich am liebsten verwöhnen lässt

Am Samstag um 20.15 Uhr ist Andreas Gabalier bei der Starnacht in der Wachau zu sehen. Zuvor unterzieht sich der Volks-Rock'n'Roller aber noch einem Beauty-Programm, wie er auf Instagram zeigt. "Sauber für Samstag", schreibt er zu einem Bild, dass ihn bei seiner Friseurin zeigt. Markiert ist "The Barber" in Velden am Wörthersee. Der Figaro öffnete erst vor zwei Jahren seine Pforten am Seecorso. Mit der hübschen Dame, die er an seine Haare lässt scheint Andreas Gabalier auch bestens bekannt zu sein.

© Instagram Andreas Gabalier versteht sich bestens mit seiner Friseurin

Die Starnacht aus der Wachau wird am Samstag live im ORF übertragen. Barbara Schöneberger moderiert gemeinsam mit Hans Sigl und neben Gabalier werden auch The Boss Hoss, Melissa Naschenweng und etliche weitere Stars auf der Bühne stehen. Das wird, so das Wetter will, ein TV-Spektakel.