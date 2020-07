Das zweite Formel-1-Rennen in Spielberg am kommenden Sonntag wird aufgrund seiner Besonderheit mit einer Premiere eröffnet. Andreas Gabalier intoniert unmittelbar vor dem Start das Dachsteinlied und damit eine Landeshymne. "Es ist mir eine große Ehre, beim Großen Preis der Steiermark die steirische Landeshymne in einer neu eingespielten Version zum Besten geben zu dürfen", sagte Gabalier.