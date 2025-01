Ganz Kitzbühel schon im "Arnie-Fieber"

Der "Terminator" ist in der Gamsstadt angekommen und entspannt in seinem Lieblingshotel "Stanglwirt" - solo!

Auf ihn haben alle gewartet! Seit gestern ist Arnold Schwarzenegger in Kitzbühel und bereitet sich auf seinen Event-Marathion vor. Dieser startet Donnerstagabend mit seiner großen Klima-Charity-Auktion. Bis zum Auftakt geht es Arnie beim Stanglwirt eher gemütlich an. Angereist ist Schwarzenegger diesmal ohne Freundin Heather, dafür mit seinem alten Freund Ralf Möller, der ebenfalls Stammgast am Hahnenkamm-Wochenende ist.

Arnold Schwarzenegger © Furhich ×

Letztes Jahr konnte Schwarzenegger mit seiner Auktion rund 1,3 Millionen für den Klimaschutz lukrieren. Eine Summe, die er heuer toppen möchte. Tags darauf, am Freitag, wird Arnie traditionellerweise mit anderen VIPs wie DJ Ötzi oder Andreas Gabalier die Weißwurstparty in Balthasar Hausers Stanglwirt eröffnen.

Andreas Gabalier & Arnold Schwarzenegger © Getty ×

Die Zeit tagsüber nützt Arnie auch gerne mal für einen Stadtbummel - von Leibwächtern abgeschirmt.

Arnold Schwarzenegger beim Kitz-Shopping © Fuhrich ×

Den Samstag Vormittag genießt Arnie auf der VIP-Tribüne beim Abfahrtsrennen, bevor er am Nachmittag im noblen Country Club Kitzbühel seinen Freund Daniel Marshall in dessen Zigarren-Lounge besucht. Ob er Samstagabend auch zur großen Party bei der KitzRaceNight geht, ist offen.

Arnold Schwarzenegger, Richard Hauser, Daniel Marshall © Getty ×

Zum Finale soll sich Schwarzenegger am Sonntag nochmals auf die Tribüne begeben und beim Slalom unseren Ski-Stars die Daumen drücken, bevor es für ihn wieder zurück in die USA geht.