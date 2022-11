Gefährlicher Brand bei Melissa Naschenwengs Videodreh

Das hätte schief gehen können. Melissa Naschweng musste bei ihrem neuesten Videodreh zum Löscheimer greifen, um einen brennenden Christbaum zu löschen. War die Feuershow so geplant?

Die 32-jährige Kärntnerin, Melissa Naschweng, begeistert derzeit das ganze Land mit ihrem neuen Album "Glück". Auf Instagram teilte die Schlagersängerin am Dienstag mehrere Bilder, welche wohl einige ihrer über 200.000 Follower beunruhigt haben könnten. Zu sehen ist sie beim Löschen eines lichterloh brennenden Christbaumes.

© Melissa Naschenweng

"Wo san die Feuerwehrmänner/-frauen?", schreibt die Lesachtalerin zu den Schnappschüssen. Dabei lässt sie auch durchblicken, dass es sich bei dem Feuer wohl um einen geplanten Vorfall handelte. So fügt sie nämlich noch hinzu: "Was genau passiert ist, seht ihr bei der 'Zauberhaften Weihnacht' am 23. Dezember auf ORF 2."