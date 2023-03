Gehalt enthüllt: So viel verdient Richard Lugner wirklich

Baulöwe Richard Lugner hat nun enthüllt, wie viel er wirklich verdient.

Für seinen Opernball-Auftritt gibt Mörtel jedes Jahr ein kleines Vermögen aus. Wie hoch die Gage von Hollywood-Star Jane Fonda war, hat er zwar nicht verraten, doch Lugner verriet zumindest, wie viel sein erster Opernball-Gast gekostet hat: 1992 zahlte Lugner Harry Belafonte (95) 100.000 Schilling.

1.500 Euro brutto pro Monat

Doch trotz Luxus am Roten Teppich scheint Lugner privat recht bescheiden zu leben. Wie das "Profil"-Magazin schreibt verdient Lugner, der bei der Lugner Immo GmbH angestellt ist, lediglich 1.500 Euro brutto pro Monat – zusätzlich zu seiner Pension von 2.400 Euro.

Man müsse sich jedoch keine Sorgen um ihn machen, beruhigte Lugner. Er habe genug Eigentum und würde nicht am Hungertuch nagen. Insgesamt sechs GmbHs gehören teilweise Lugner selbst, teilweise seinen Stiftungen, teilweise beides. Die größten Teile seines Vermögens hat der Baulöwe in den Stiftungen geparkt – und so gesichert.