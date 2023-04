Geheime Hochzeit für ESC-Star

Der Musiker und das Model gaben sich in einer kleinen Zeremonie das Ja-Wort.

Glück. Musiker Cesár Sampson (39) und Model Frederika Kurtulíková (27) haben sich still und heimlich das Ja-Wort gegeben. Bereits im Jänner ließen sich die beiden in Wien auf dem Standesamt trauen.“Wir haben uns ganz unspektakulär vermählt. Es sollte nur für uns sein, deshalb haben wir unsere Hochzeit auch nicht an die große Glocke gehängt“, verrät Cesár gegenüber ÖSTERREICH. Die schönen Hochzeitsbilder behielt Cesár bisher auch für sich. Auf den Azoren (Portugal) feierte man das Eheleben.

Der Weg zu einem gemeinsamen Leben

Romantisch. Dass Frederika seine „Große Liebe“ ist, wusste Sampson schnell. Für seine Herzdame pendelt er lange Zeit zwischen Wien und Bratislava. Mittlerweile wohnt das Paar jedoch gemeinsam in der österreichischen Hauptstadt. Kennengelernt habe man sich am Life Ball. Danach sei man es erst einmal langsam angegangen.

Zukunft. „Wir wollen irgendwann Kinder“, sagte Sampson einmal in einem Interview. Und wer weiß, vielleicht ist irgendwann doch früher als gedacht.