Gerda Rogers: Opernball-Debüt mit eigener Loge?

Die Star-Astrologin wird heuer erstmals auf dem Ball der Bälle antanzen. Vielleicht verfolgt sie das Geschehen gar in einer eigenen Loge.

Rund 5.000 Ballgäste und ein Millionenpublikum aus aller Welt verfolgen jedes Jahr den Wiener Opernball in der Staatsoper. Heuer will auch Star-Astrologin Gerda Rogers erstmals live vor Ort dabei sein. Gemeinsam mit Künstlermanager und Autor Clemens Trischler will sie sich unter die Ballgäste mischen. Vielleicht gar mit Bühnenloge. Diese sind mit 15.000 Euro vergleichsweise günstig.

Für eine Rangloge legt man heuer bereits 25.500 Euro ab. Auch für Speis und Trank zahlt man am Ball der Bälle horrende Preise. Ein Paar Würstel kostet 16 Euro und für ein Gläschen Sekt (0,1 l) blättert man 21 Euro hin. Immerhin gab es bei den Speisen und Getränken keine Erhöhung zum Vorjahr. Beim neuen Steirereck & Friends beim ehemaligen Heurigen wird sich aber sicherlich noch die ein oder andere Gelegenheit bieten, um noch mehr auszugeben.

Rogers ist ohnehin dafür bekannt, dass sie nicht bis in die Puppen tanzt. Meist meidet sie große Veranstaltungen. Für den Wiener Opernball will sie jedoch einmal eine Ausnahme machen. Gerade erst war sie auch beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel und bei der Weißwurstparty zu Gast. Auch hier wird sie selten gesehen.