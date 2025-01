Kitzbühel: Star-Treffen beim Stanglwirt-Frühstücksbuffet

Nicht nur im WWP-Zelt tummeln sich die Promis, auch beim Stanglwirt treffen sich zahlreiche Stars und Sternchen.

Das 85. Hahnenkammrennen in Kitzbühel zieht erneut die Stars an. Während Gerhard Berger, Valerie Huber, Hansi Hinterseer, Kathi Stumpf und viele weitere Promis die Rennen auf der VIP-Tribüne mitverfolgen, entspannen Star-Astrologin Gerda Rogers, Autor Clemens Trischler, Schlagerstar Nik P., Schauspieler Mark Keller und Diana Langes-Swarovksi im Hotel.

Stanglwirt als VIP-Zentrum

Beim Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser war die Promi-Dichte beim Frühstück fast höher, als auf den Partys am Abend. Die legendäre Weißwurstparty am Freitagabend wird aber dann noch mehr VIPs zusammenführen. Für Gerda Rogers ist es eine Premiere.





Der absolute Kitzbühel-Party-Kaiser ist heuer Franz Klammer. Er war bisher jeden Abend bei einer Veranstaltung zu Gast.