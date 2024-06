Gery Keszler: „Ich bin b’soffen, merkt man das?“

„Mr. Lifeball“ Gery Keszler hat sich die heutige Vienna Pride natürlich nicht entgehen lassen. Beim oe24.tv Interview merkt man, dass er sichtlich Spaß hat.

Die Stimmung bei der heutigen Pride könnte ausgelassener nicht sein. 340.000 Menschen feiern in bester Laune auf dem Wiener Ring, auch sämtlich Politiker wie Yannick Shetty sind vor Ort. Life-Ball-Organisator Gery Keszler lässt sich diesen Tag natürlich auch nicht entgehen. "Akzeptanz reicht mir natürlich nicht. Davor war Toleranz, das find ich noch ein schrecklicheres Wort. Weil warum soll ich toleriert werden. Akzeptanz klingt auch so wehmütig, na jetzt sind's halt überall da. Ich glaube, der Weg zur echten Anerkennung ist noch ein steiniger, deswegen ist die Pride genauso wichtig, wie damals, wie's begonnen hat."

Weiters fügt er hinzu: "Man muss weiterhin laut sein, in Zeiten, wo es so einen Gesellschaftsspalt, einen Rechtsruck gibt und das in ganz Europa. Deswegen kann man das gar nicht laut genug machen."

"Mr. Lifeball" in bester Partystimmung

Der 60-Jährige hat sichtlich Spaß. „T’schuldigung, ich bin b‘soffen, merkt man das?“ verrät er oe24. „Ich weiß gar nicht, ob ich schon jemals so eine schöne Pride erlebt hab!“ „Mr. Lifeball“ lässt es wie alle hunderttausende andere Teilnehmer am heutigen Tag richtig krachen.