Gewinnen Sie das letzte Ticket für Seiler & Speer!

Am Mittwoch (8. 9.) liefern die Chartstürmer Seiler & Speer (Hödn) in der Szene Wien das „kleinste Konzert aller Zeiten“. Eine Generalprobe für Nova Rock Encore in Wr. Neustadt (11. 9.) und das Donauinselfest (19. 9.) nach über 600 Tagen Corona-Pause. Die 199 Tickets waren in nur 4 Minuten ausverkauft. Rekord!

Gewinn. Mit ÖSTERREICH sind sind Sie beim Austropo-Hype des Jahres trotzdem live dabei: bei uns gibt es jetzt das Allerletzte (!) Ticket für die Sensations-Show rund um Kult-Hits wie Ham kummst, Sollts leben oder Ala bin zu gewinnen.

Privat. „Man wird uns so erleben, wie wir sind in der Probe: privat, konzentriert und hin und wieder einen Texthänger. Vielleicht müssen wir auch das eine oder andere Lied zweimal spielen“, erklärt Bernhard Speer, der gerade auch mit dem Solo-Hit Weg vo do die Charts stürmt, die Mini-Show. "Für mich wird das wohl die erste Probe mit Lampenfieber."

Gewinnspiel: So kommen Sie zum Seiler-&-Speer-Konzert

ÖSTERREICH bringt Sie zum Konzert des Chart-Duos – HIER mitspielen: