GNTM-Fans schießen erneut gegen Marina Hoermanseder

Die Fans bezeichnen die Austro-Designerin als "arrogant" und "beschämend", einer droht ihr gar

Normalerweise steht ihre Mode im Mittelpunkt, bei "Germany's Next Topmodel" muss Marina Hoermanseder wegen ihrer Persönlichkeit ordentlich einstecken. Denn die dürfte einigen Fans überhaupt nicht gefallen. Schon im Vorfeld wurde sie beschimpft. Jetzt sind die Kommentare auf Instagram noch weiter unter die Gürtellinie gerutscht. "Sie haben ein gewaltiges Ego-Problem", schreibt einer anonym. Dazu behauptet er gar, Marine würde nicht fair mit ihren Mitarbeitern umgehen.

Hass im Netz immer ärger

Ein anderer Fan findet sie "arrogant" und ein User geht gar so weit, der Designerin zu drohen: "Maria hatte so ein schweres Shitkleid an, ich möchte dich mal darin laufen sehen du........ " Die Modemacherin nimmt es gelassen: "Das ist vier Jahre her. Get over it", schreibt sie als Antwort.