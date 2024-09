Gottfried Helnwein: Jetzt startet Tochter Mercedes durch!

Die Soloschau der jungen Künstlerin begeistert in der Galerie Kovacek & Zetter

Vom 29. November bis 28. Dezember lädt die Galerie Kovacek & Zetter zu einer Premiere ein: Erstmals wird in Österreich eine Soloausstellung von Künstlerin Mercedes Helnwein präsentiert. International wird die Tochter von Kunst-Superstar bereits für ihre Werke gefeiert.

Eröffnung und Debüt

Die umfassende Werkschau vereint beeindruckende Ölgemälde und Pastellzeichnungen und bietet einen faszinierenden Einblick in das Schaffen der Künstlerin. Nach ihren erfolgreichen Ausstellungen in den USA markiert diese Schau nicht nur das mit Spannung erwartete Debüt der vielseitigen Künstlerin im österreichischen Raum, sondern auch die feierliche Eröffnung der neuen Räumlichkeiten der Galerie Kovacek & Zetter in der Plankengasse im 1. Bezirk.

Mercedes Helnwein zeigt ihre Kunst © Galerie Kovacek & Zetter GmbH ×

Die Erweiterung um einen zweiten Standort bedeutet für die Galerie Kovacek & Zetter einen wichtigen Meilenstein für ihre kuratorische Vision: In der neuen Galerie sollen jährlich vier bis fünf Ausstellungen präsentiert werden, die besonderen Fokus auf zeitgenössische und weibliche Positionen legen.

Über Mercedes Helnwein:

1979 als Tochter des Malers Gottfried Helnwein in Wien geboren, zog Mercedes Helnwein mit ihrer Familie zunächst nach Deutschland und dann als Teenager in den Süden Irlands. Seit 2000 pendelt sie zwischen Tipperary, Irland, und Downtown Los Angeles.

Schon früh konzentrierte sich Mercedes Helnwein in ihrem Werk auf weibliche Protagonistinnen. Und obwohl sie ihre ersten Jahre fernab des typisch amerikanischen Lifestyles verbrachte, ist es ihre Wahlheimat Amerika, die ihr die meisten Inspirationen lieferte – über die amerikanische Motel Culture, die Traditionen des Southern Gothic, bis hin zu Film und Musik. Neben typisch amerikanischen Alltagsszenen und spannenden Portraits thematisiert Helnwein in ihren jüngsten Arbeiten Bräute und Brautjungfern, die geheimnisvoll und facettenreich in Kleidern und Schleiern, mal apathisch isoliert, mal selbstbewusst posieren.