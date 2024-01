Große Sorge um Jazz Gitti!

Die Stimmungskanone meldet sich aus dem Krankenbett - in den letzten Tagen wurde es ruhig um sie.

Die 77-jährige Sängerin gibt auf ihrem Instagram-Kanal ein Update zu ihrer Gesundheit, sie sagt: "Die 2 Wochen nach dem Urlaub hatten es wirklich in sich. Ich musste am Freitag dann die Segel streichen." Eine starke Verkühlung fesselt die Frohnatur gerade ans Bett.

Jazz Gitti will sich die nächsten Tage noch auskurieren und im Bett bleiben - sie sagt in ihrer Videobotschaft: "Ich bitte euch um Verständnis und wünscht mir, dass ich bald wieder gesund und fit bin." Ihre Fans machen sich in den Kommentaren unter dem Posting große Sorgen um die 77-Jährige.