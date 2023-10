× Happy Birthday, Richard Lugner!

Der umtriebige Baumeister wird Mittwoch 91 Jahre alt - und verbringt seinen Ehrentag im Bett.

Es war kein leichtes Jahr für Richard Lugner. Zahlreiche Verkühlungen und sogar ein Riss an der Herzklappe machten Mörtel das Leben schwer. Zur Zeit erholt er sich von einer leichten Lungenentzündung, die ihn auch dazu zwingt, seinen heutigen 91. Geburtstag daheim zu verbringen. „Ich bleibe diese Woche zuhause, um mich komplett zu erholen, damit ich Samstag fit bin“, so Lugner zu oe24. Seine für diese Woche geplanten Society-Auftritte sagte er kurzerhand ab.

Kein Besuch & Bettruhe

Auch Tochter Jacqueline darf ihre Vater heute nicht besuchen. „Richard hat vom Arzt Bettruhe verordnet bekommen, und die hält er strikt ein“, so Ex-Frau Mausi. Erst am Samstag empfängt Lugner bei seiner Mega-Party im Belvedere seine Gratulanten.

Party am Samstag

Und diese Feier soll es in sich haben. Ab 18 Uhr will er seine Gäste im Marmorsaal empfangen und bietet ihnen die Möglichkeit die Ausstellung „Wien um 1900“ anzusehen. Im Anschluss an den Cocktail-Empfang lädt Mörtel zum Gala-Dinner vom Nobel-Caterer Gerstner.Comedian Gernot Kulis soll mit einem Auftritt für Stimmung sorgen. Ob Lugner wie geplant selbst auf der Bühne stehen wird und seinen Hit „I bin da Lugner“ singt, ist noch offen.

Vor zwei Jahren feierte Lugner im Haus der Industrie seinen 89er und verlobte sich dabei kurzerhand mit seinem "Bienchen" Simone Reiländer. Aber auch diese Beziehung brachte ihm kein Glück und schon seit längerer Zeit ist Mörtel wieder solo. Man darf ihm somit zu seinem Ehrentag neben vielen weiteren Geburtstagen und Gesundheit auch wünschen, dass er vielleicht mit 91 Jahren doch noch einmal die Liebe findet.