Heißer 88er für Richard Lugner

Mörtel wird morgen 88, die Geburtstagsfeier findet jedoch schon heute Abend statt.

Ehrentag. Ein turbulentes Lebensjahr geht zu Ende und das neue startet bereits mindestens genauso aufregend für Baumeister Richard Lugner (87). Morgen wird Mörtel stolze 88 Jahre alt. Feiern wird er selbstverständlich auch dieses Jahr nicht alleine. Zwei seiner Tierchen haben bereits eine Überraschung angekündigt. Ob es dann überhaupt noch eine Überraschung wird?

Von Playboy-Häschen zu Tanz-Mäuschen

Kostüm. Nina „Bambi“ Bruckner und „Kolibri“ Bahati Venus basteln an einer Einlage für den Jubilar. „Heute Abend werden sie mich überraschen. Sie haben sich schon wieder verkleidet.“ „Schon wieder“, sagt er, da sich die beiden vor einigen Wochen, als Richard Lugner aus dem Spital entlassen wurde, in Häschenkostüme warfen und Mörtel zu Hause willkommen hießen. Freundin hat der Baumeister gerade keine, also nimmt er mit seinen Ex-Freundinnen vorlieb. Und mit seiner Ex-Frau, denn Christina Lugner wird morgen mit dem Geburtstagkind bei Do&Co am Stephansplatz zu Mittag essen. Ebenfalls dabei: Mausis Lebensgefährte Franz und Tochter Jacqueline.

Scheu. „Fotos wird es vom Do&Co eher keine geben“, sagt Mörtel. „Der Franz ist fotoscheu und meine Tochter, wie Sie wissen, ebenfalls.“ Dann eben eines mit Christina? „Nein, das mag ich eigentlich nicht mehr. Da gibt es eh schon so viele“, sagt Mörtel mit einem verschmitzten Grinser. Er ist eben auf der Suche nach einer neuen Fotopartnerin: „Mich besuchen immer wieder nette Menschen. Auch weiblichen Geschlechts. ­Anwärterinnen gäbe es genug.“ Zurzeit hat Mörtel aber nur einen Wunsch: „Ohne Krücken gehen.“