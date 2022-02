× Hemsworth feierte mit Martin Ho

Donnerstagabend war Hollywood-Star Chris Hemsworth im X Club in der Wollzeile zu Gast

Martin Hos "Members only"-Club X machte am Donnerstagabend eine Ausnahme und öffnete die Pforten für ein Nicht-Mitglied. Verständlich, wenn es sich dabei um Hollywood-Star Chris Hemsworth handelte. Der Schauspieler genoss seinen Besuch im Szenelokal und verewigte sich an der Türe zum Notausgang. In Hos Wohnzimmer-Club herrscht zudem Fotografier-Verbot. Für einen Star also der perfekte Ort, um ungestört bleiben zu können. Nur Ho selbst postete ein Video des "Extraction2"-Stars.

Bar-Tour mit Hemsworth?

Ob er auch noch in der Loosbar auftauchen wird, ist unklar. Nachdem aber im Vorfeld oft darüber berichtet wurde, scheint das eher unwahrscheinlich. In Wien gibt es aber schließlich noch andere Orte, an denen man ungestört sein kann. Laut eigener Aussage, will Hemsworth noch bis Samstag oder Sonntag in Wien verweilen - gut möglich also, dass er sich das ein oder andere Gläschen in einer Wiener Innenstadt-Bar gönnt.