Hier wird Naschenweng ausgepeitscht

Melissa Naschenweng kam in die Fänge zweier wilder Kreaturen. Auf Instagram zeigt sie die schrägen Szenen

Die heimische Schlager-Queen ist für ihr fröhliches Gemüt bekannt. Als sie am Dienstag ihr Krampus-Lied anstimmte verging ihr aber ganz kurz das Lachen. Zwei Krampi tanzten erst um sie herum, bis der größere begann, Melissa "auszupeitschen". Kurz darauf wurde die Sängerin auch schon von den kostümierten Spaßvögeln in den Schnee gezerrt.

Melissa selbst passte ihren Look an den der beiden Kreaturen an. Sie trug schwarze Hosen mit Krampusfell an den Ende. Auch ihre Ohrwärmer waren aus schwarzem Fell. Zum Schluss rief sie noch: "Schönen Gruß vom Krampus" und brach in schallendes Gelächter aus.

Fans ungläubig: "Du warst brav!"

Die Fans sind begeistert, können aber gar nicht glauben, dass der Krampus bei Melissa richtig ist: "Der kommt nicht zu dir, dafür warst du dieses Jahr viel zu brav und fleißig", schreibt einer. "Ich glaub aber du warst brav", schreibt ein anderer. Spaß hatten die Follower beim Anblick des Videos aber dennoch.