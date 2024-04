"Hirntote!", "riechst nach Arsch!": Hoermanseder offenbart widerliche Hass-Kommentare

Marina Hoermanseder ist täglich mit abscheulichen Nachrichten konfrontiert

Schon bei "Germany's Next Topmodel" musste Marina Hoermanseder einen widerlichen Shitstorm über sich ergehen lassen. Dabei ging es hauptsächlich darum, wie "peinlich" ihr Auftritt und ihre Mode seien. Doch jetzt bekommt die österreichische Designerin Nachrichten, die weit unter der Gürtellinie sind. Auf Instagram veröffentlichte die Hoermanseder ein Best-of der Hass-Kommentare.

Fans sind fassungslos

"Du riechst nach Scheiße" und "Marina die Hirntote" liest man auf Instagram. "Keiner wird die vermissen" und "Ich hoffe der Hund ertrinkt" - Kommentare wie diese machen die Modemacherin und ihre Fans fassungslos. "Manche Menschen sind als Kind zu oft vom Wickeltisch gefallen" und "ich liebe dich für das, was du bist und was du tust. Weiter so Marina", schreiben ihre Befürworter hier.