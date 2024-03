Hoermanseder mit Milchpumpe bei GNTM

Die Star-Designerin zeigt, dass sie auch am Set immer für ihre Kinder da sein will

2020 wurde Marina Hoermanseder erstmals Mama. Damals kam Tochter Lotti auf die Welt und durfte auch gleich mit auf das Set von "Germany's Next Topmodel". Schon in der 15. Staffel zeigte sich Hoermanseder beim Milchpumpen. In der aktuellen Staffel stattete Marina wieder Heidis Models aus und sorgte für viele Schlagzeilen. Auch diesmal pumpt sie Milch ab.

Hoermanesder 2024 und 2020 © Instagram

Wie Hoermanseder zeigt, hat sich in den vier Jahren aber viel getan, denn jetzt auf eine Pumpe, bei der sie ihre Hände frei hat. "Normalize it" ("normalisiert es"), schreibt sie zu dem Foto, auf dem sie mit hochgezogenem Hemd posiert. Marinas zweites Kind, Sohn Fritz kam erst im September 2023 auf die Welt.