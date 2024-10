Hollywood-Star Cate Blanchett bringt Hofburg zum Strahlen

Am Sonntag feiert Blanchetts neuer FIlm "Rumours" bei der Viennale Premiere. Schon am Donnerstag kam sie nach Wien - zum Immo-Talk in der Hofburg

Donnerstagabend war es so weit: Cate Blanchett stand bei der Premiere des neuen ÖGNI-Nachhaltigkeitssymposiums auf der Bühne der Wiener Hofburg. Cate Blanchett in Wien © Tischler × Gemeinsam mit Moderatorin Mari Lang sprach sie über ihr persönliches Engagement im Bereich Nachhaltigkeit und Klimalösungen, über dessen Anfänge und Entwicklung, über ihre Vorbildwirkung und ihren Einfluss in der breiten Öffentlichkeit ebenso wie über den Einfluss von Architektur auf unsere kulturelle Identität. Cate Blanchett in Wien © Tischler ×



Zwei Tage lang hatten ExpertInnen aus dem gesamten DACH-Raum in drei Arbeitsgruppen Lösungen für die drängenden Fragen der Nachhaltigkeit im Immobilienbereich erarbeitet, die am Donnerstagabend vor rund 1.000 Branchenkollegen vorgestellt wurden. Zwei Tage lang hatten ExpertInnen aus dem gesamten DACH-Raum in drei Arbeitsgruppen Lösungen für die drängenden Fragen der Nachhaltigkeit im Immobilienbereich erarbeitet, die am Donnerstagabend vor rund 1.000 Branchenkollegen vorgestellt wurden. Matthias und Alexandra Winkler © TIschler × Unter den zahlreich erschienenen Gästen aus der Immobilienbranche fanden sich auch die Sacher-Chefs Matthias und Alexandra Winkler sowie Netzwerker Gerald Gerstbauer und Schauspielerin Kristina Sprenger.