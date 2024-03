Hollywood-Stars beim Dreh in der Wiener Innenstadt

Am Freitag starteten die Dreharbeiten für Guy Ritchies Blockbuster "Fountain Of Youth" beim Schwarzenbergplatz und im Hotel Imperial

Seit Tagen wurde bereits aufgebaut und vorbereitet. Jetzt war es endlich soweit und die Dreharbeiten für Guy Ritchies Abenteuer-Film "Fountain Of Youth" haben begonnen. Der Regisseur ist laut Insidern bereits seit Mittwochabend in Wien. Hauptdarstellerin Natalie Portman soll Donnerstag angekommen sein und stand Freitag bereits vor der Kamera. Gesichtet wurde sie am Wiener Schwarzenbergplatz und beim Hotel Imperial, wo sie auch logieren soll. Auch Regisseur Ritchie soll ebendort residieren.

Guy Ritchie Dreh beim Hotel Imperial © Fuhrich ×

Noch bis 6. März laufen die Dreharbeiten in Wien. Gefilmt wird neben dem Schwarzenbergplatz auch am Josefsplatz, in der Nationalbibliothek und rund um den Schillerplatz.