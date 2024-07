Jacky Lugners Hochzeit: Rätsel um Papa Richard gelöst

Auf den Fotos von Jacquelines und Leo Lugners Hochzeit suchte man den Baumeister vergebens. Jetzt verrät ein Gast, ob er dabei war oder nicht

Am 28. Juni heirateten Jacqueline (30) und Leo Lugner (37) in der Kaasgrabenkirche in Döbling. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit fanden die Feierlichkeiten statt. Doch nicht alle Gäste hielten sich an das Social-Media-Verbot und so sickerten dennoch einige Informationen durch. Rund 100 geladene Gäste waren dabei, unter anderem ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler, Ex-Politiker Gerald Grosz, FPÖ-Männer Dominik Nepp und Norbert Hofer und natürlich Mama „Mausi“ Lugner. Einen suchte man auf den Bildern jedoch vergebens: Den Brautvater Richard Lugner (91).

Richard Lugner litt unter Schmerzen

Es war ohnehin fraglich, ob er es aufgrund seiner körperlichen Verfassung zur Hochzeit schaffen würde. Zur Erinnerung: Der Baumeister hat einen gebrochenen Wirbel und leidet unter starken Schmerzen. Seine Hochzeitsreise musste er bereits verschieben.

Leo und Jacqueline Lugner © Privat ×

Die Hochzeit seiner Tochter wollte er sich aber trotz der Probleme nicht entgehen lassen. Laut eines Insiders kam er auf Krücken und blieb länger als die meisten anderen Gäste. „Er hat es sich schmecken lassen, hatte aber sichtlich starke Schmerzen.“