Karina macht's wie Heidi

In ihrem neuen Video sieht Karina Sarkissova Heidi Klum zum Verwechseln ähnlich.

Kopie. Was Heidi Klum (48) in die Schlagzeilen bringt, muss doch auch für andere Blondinen funktionieren, dachte sich wohl Primaballerina Karina Sarkissova (38) und kopierte ein Tanzvideo des Supermodels, das viel diskutiert wurde.

Im weißen Jogger und schwarzem String-Tanga zeigt Sarkissova, dass sie – zumindest von hinten – verblüffende Ähnlichkeit mit Klum hat. „Etwas Heidi für euch ... Ich liebe es, daheim ein wenig verrückt zu sein“, schrieb sie dazu. Vielleicht will Sarkissova Heidi aber auch einfach nur ein bisschen auf die Schaufel nehmen. Denn das Model hat in den letzten Wochen immer wieder solche Videos von sich gezeigt. Kurzzeitig stand die Frage im Raum, ob Klum gar in einer Art Midlife-Crisis gefangen sei.

Zeigefreudig. Dass Sarkissova ebenso gerne Haut zeigt wie Heidi Klum, ist bekannt. Zuletzt strippte die Tänzerin im Bad, duschte im knappen Kleidchen und ließ gar einen Nippel durch den Badeschaum blitzen. Heidi ihr ähnlich. Sie lässt „Hans und Franz“ (so nennt sie ihre Brüste) am liebsten an der freien Luft.