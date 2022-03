Karina Sarkissova: "Mir blutet das Herz"

Die gebürtige Russin spricht über den Krieg und ihre Zukunftspläne.

Schock. Lange war es ruhig um Karina Sarkissova, die sich zuerst nicht über den Krieg in der Ukraine äußern wollte. Für ÖSTERREICH brach die zurzeit in Ungarn lebende Ballerina ihr Schweigen zu Putins Terror. „Mir blutet das Herz um alle Menschen. Ich verstehe nicht, warum es Präsidenten gibt, die 18-Jährige in den sicheren Tod schicken und Kinder töten. Die beiden Präsidenten sollten am besten ‚russisches Roulette‘ spielen. Ich bin nicht pro das oder pro jenes. Ich finde es einfach nur schrecklich“, so Karina im Talk mit ÖSTERREICH. Schuld an der Eskalation gibt sie aber beiden Seiten. „Ich schlage mich in diesem Krieg aber auf keine Seite. Ich kenne mich dazu zu schlecht aus. Ich weiß nur, dass friedliche Menschen umgebracht werden. Es ist aber nicht o. k., wie zurzeit Russen in Europa und auf der ganzen Welt behandelt werden. Für mich sind beide Präsidenten schuld an der Situation“, zeigt sich Sarkissova, durch deren Adern zu einem Viertel auch ukrainisches Blut fließt, diplomatisch.

Comeback. Putin selbst kennt sie nicht persönlich. „Nur von weit weg“, erzählt sie über eine Begegnung mit ihm. Ihre in Russland lebende Mutter allerdings soll zu Putin stehen, wie die Ballerina erzählt. Freunde, um die sie bangt, hat Sarkissova in beiden Ländern. Der Krieg ist es indirekt auch, der ihre Rückkehr nach Wien verzögert. „Da die russische Schule in Budapest geschlossen wurde, muss ich mich zurzeit um das Home-Schooling von meinem Sohn Lev kümmern. Dass verzögert auch die Vorbereitungen des Umzugs. Im Sommer sehe ich mich aber dann zurück in Wien“, freut sich die ORF-Jurorin schon im Vorfeld. Der ORF könnte auch in Zukunft eine große Rolle in ihrem Leben spielen. „Der ORF ist seit vielen Jahren mein berufliches Zuhause und vielleicht ergibt sich ja etwas für die Zukunft“, hofft Karina. Momentan ist sie noch auf der Suche nach einer geeigneten Wohnung in Wien. „Leider war noch nichts Passendes dabei“, seufzt Karina …