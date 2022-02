Kiesbauer: 10.000 Euro pro Starmania-Folge

Am Freitag verkündet der ORF weitere Infos zur neuen Staffel von "Starmania"

Die ORF-Gagen der Top-Moderatorinnen können sich wirklich sehen lassen. So habe Mirjam Weichselbraun bei "Dancing Stars" 15.000 Euro pro Folge kassiert. Arabella Kiesbauer kann da auch mithalten, denn sie soll etwa bei "Starmania" 10.000 Euro pro Abend verdienen. Das plauderte ein Insider gegenüber oe24 aus. Der TV-Star begleitet das Publikum bereits seit 1994 und wird wohl auch in Zukunft noch regelmäßig über die Bildschirme flimmern. Spätestens ab 4. März, wenn die Castingshow in die nächste Runde geht.

Infos zur neuen "Starmania"-Staffel

Morgen (11.2.) wird dann auch bekannt, wer neben Kiesbauer und Josh! in der Casting-Show zu sehen sein wird. Laut Medienberichten soll der Cordula-Grün-Sänger den Vorsitz der Jury machen.

Jury. Namen wie Larissa Marolt, Marco Wanda, Christina Stürmer und Thorsteinn Einarsson sind hier bereits gefallen. Die Jury soll heuer jedenfalls hochkarätig besetzt sein.

Wird Larissa Marolt tatsächlich in der Jury von "Starmania" sitzen?