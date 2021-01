Kitz-Society im Lockdown

Corona stoppt alle Partys in Kitzbühel. Für ÖSTERREICH öffneten Hotspots trotzdem.

Backstage. „Wir vermissen die Gäste, den Glamour und die Atmosphäre!“ Gespenstische Stille statt dem üblichen Party-Rummel in Kitzbühel. Heute hätten Hunderte Stammgäste rund um Andreas Gabalier die ­legendäre Weißwurstparty beim Stanglwirt am Programm. Morgen wollte die Snow-Society bei Rosis Schnitzelparty in der Sonnbergstuben abfeiern. Aber wegen Corona fällt alles aus. Nur für ÖSTERREICH machen Balthasar Hauser und Rosi Schipflinger eine Ausnahme und zeigen die neue, bittere Lockdown-Realität.

„Unheimlich“. „Es ist fast unheimlich: Dort, wo sich sonst Hunderte Menschen tummeln, ist nun alles leer. So was hab ich in 15 Jahren Kitz noch nie erlebt,“ schildert ÖSTERREICH-Fotograf Johannes Kernmayer die skurrile Lage rund um leere Weißwurst-Töpfe und ungedeckte Tische.

Stimmung. Trotz Lockdown und Party-Verbot ist die Stimmung jedoch nicht im Keller. Hauser freut sich über ein aufmunterndes „I’ll be back!“-Schreiben von Schwarzenegger. Rosi über mehr Zeit mit der Familie. „Mein Sohn kann jetzt sogar mit dem Skibob bis direkt vor das Haus fahren. Normal ist das ja alles zugeparkt.“ 2022 will sie wieder feiern. „Wir nutzen die Pause für neue Ideen und Konzepte.“