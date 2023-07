Klassik-Lady Leona König wird jetzt Schauspiel-Star

Nach mehreren kleinen Rollen ist König jetzt bei einer Agentur unter Vertrag.

Begehrt. Sie ist bildhübsch, intelligent und hat Talent. Leona König ist ein wahrer Tausendsassa und konnte – neben ihrer ORF-Moderation und Leidenschaft für Klassik – auch ihr Schauspiel-Talent bereits unter Beweis stellen. So war sie in der Krimi-Serie Vienna Blood und der Mystery-Serie The Hunter vor der Kamera.

Jetzt will König die Schauspielerei mehr forcieren und unterzeichnete bei einer renommierten, in London und Wien tätigen Talente-Agentur einen Vertrag. Bei „Soho Film & Media“ ist die Klassik-Lady jedenfalls in bester Gesellschaft. Auch heimische Stars wie Cornelius Obonya oder Katharina Stemberger werden von der Agentur repräsentiert.