Kommentar: So erlebte ich Kurt Ostbahn

Ein Kommentar von Thomas Zeidler.

„Jetzt müssen wir mal eine Ausstellung unserer vielen gemeinsamen Fotos machen – oder vielleicht gar noch besser etwas moderneres wie Morphing!“ Zum seinem 73. Geburtstag war Willi Resetarits bei einem weiteren unseren unzähligen Selfies in Graz wieder in Scherz-Hochform. Seit den 80er Jahren kreuzten sich unsere Wege immer wieder: der bluntjunge Rennbahn Express Journalist und der allwissende Tausendsassa. Wir trafen uns bei vielen Kurt Ostbahn Konzerten. Auch im Ausland. Auch bei ihm daheim für eine rare Homestory mit Zähneputzen in der Bassena. („Das schaut für die Fotos besser aus!“) Bei unzähligen Interviews. Bei intimen Gesprächen. So verreit er mir 2016 erstmals auch seine Depressionen. „Damit lernt man Leben. Für die Öffentlichkeit richte ich mich her.“ Die Bühne war sein Leben. Der Rock N‘ Roll sein Jungbrunnen. „Solange ich mich irgendwie Richtung Bühne bewegen kann, werde ich das machen." Noch am Samstag hat er das getan. Bei seinem Herzensprojekt dem Wiener Flüchtlingsball. Am Sonntag ist sein „Feuer“ für immer erlöschen. Ganz Österreich trauert. Ich wähle dafür eines seiner bewegendsten Lieder. „Wann de Musik vuabei ist“