Laudas auf Nikis Trauminsel Ibiza

„Niki fehlt uns überall, jeden Tag 24 Stunden“, sagte Birgit Lauda, die Witwe des verstorbenen Rennfahrers († 70) ein Jahr nach seinem Tod. Ganz besonders muss er der Familie aber auf seiner geliebten Sonneninsel Ibiza fehlen: „Niki wollte noch einmal hin“, sagte eine Insiderin kurz nach seinem Tod. Und dennoch können Birgit und Nikis Sohn Mathias Lauda (39) ihm hier besonders nahe sein. Die beiden verbringen auch gerade den Sommer in ihrer Wahlheimat.

Birgit verriet ihren Aufenthaltsort durch ein Posting, das sie anlässlich einer Challenge für starke Frauen gemacht hat. „Danke an all die brillanten, schönen Frauen in meinem Leben, ich bin so dankbar, euch zu haben“, schrieb sie dazu. Fabiana Ecclestone, die Gattin von Laudas bestem Freund Bernie, hatte sie dazu nominiert. Und auch Mathias postet regelmäßig seine Eindrücke von der Insel.