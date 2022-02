'Let's Dance'-Unfall: Austro-Star blutet aus dem Mund

Profitänzerin Kathrin Menzinger blutete beim Training plötzlich aus dem Mund

Das Tanztraining bei 'Let's Dance' ist wirklich nichts für schwache Nerven. Hierbei gehen sogar die Profitänzer selbst an ihre Grenzen. So auch Austro-Star Kathrin Menzinger. Wegen einer unbedachten Bewegung ihres Partners René Casselly lief der Österreicherin plötzlich das Blut aus dem Mund. "Ich habe ein kleines Problem. Ich habe meine Tanzpartnerin kaputt gemacht", klagt René in seiner Instagram-Story und zeigt, wie Kathrin sich eine Kühlpackung ins Gesicht hält. "Es hat gerade aus meinem Mund geblutet. Das ist meistens kein gutes Zeichen", erklärt sie.

Menzinger ist hart im Nehmen

"Du kannst nicht so lange kühlen, weil wir jetzt weitertrainieren müssen", sagt Casselly frech. Sie zeigt ihm nur den Mittelfinger. tanzt dann aber natürlich weiter. Für die Fans gibt es außerdem auch einen Blick auf das Innere ihrer Lippe. Dort hat Menzinger einen richtigen Schnitt. Bis zur Show am Freitag sollte dieser aber schon längst wieder verheilt sein.